В Бразилии 22-летний футболист умер во время физиотерапии

Теги гуарани

В Бразилии 22-летний футболист умер во время физиотерапии

В понедельник в бразильском футболе произошла трагедия, пишет Globo Esporte.

Сообщается, что внезапно ушёл из жизни 22-летний футболист клуба "Гуарани" Тьяго Кортес.

Спортсмену стало плохо во время сеанса физиотерапии и врачи не смогли его спасти. Причина смерти пока неизвестна.

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