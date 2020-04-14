В Бразилии 22-летний футболист умер во время физиотерапии
В понедельник в бразильском футболе произошла трагедия, пишет Globo Esporte.
Сообщается, что внезапно ушёл из жизни 22-летний футболист клуба "Гуарани" Тьяго Кортес.
Спортсмену стало плохо во время сеанса физиотерапии и врачи не смогли его спасти. Причина смерти пока неизвестна.
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