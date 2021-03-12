В Бразилии арбитр справил нужду прямо в центральном круге поля
Необычный случай произошел перед игрой Кубка Бразилии между "Боавишта" и "Гоясом".
Главный арбитр встречи Деннис Рибейро Серафим справил нужду в шорты прямо в центральном круге поля, и кадры попали в поле зрения видеокамер.
Национальная ассоциация футбольных судей (ANAF) выступила в защиту судьи, объяснив случившееся тем, что Денис Рибейро страдает недержанием мочи и не принял лекарство перед матчем.
"Денис не заслуживает какого-либо наказания в спортивной сфере. Достаточно публичного и ошибочного осуждения со стороны социальных сетей в последние часы. Социальные сети безжалостны. Они осуждают, порочат и высмеивают их, даже не давая жертве возможности« защищаться", - говорится в заявлении Ассоциация арбитров.
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