В Бразилии арбитр справил нужду прямо в центральном круге поля

Необычный случай произошел перед игрой Кубка Бразилии между "Боавишта" и "Гоясом".

Главный арбитр встречи Деннис Рибейро Серафим справил нужду в шорты прямо в центральном круге поля, и кадры попали в поле зрения видеокамер.

Национальная ассоциация футбольных судей (ANAF) выступила в защиту судьи, объяснив случившееся тем, что Денис Рибейро страдает недержанием мочи и не принял лекарство перед матчем.

"Денис не заслуживает какого-либо наказания в спортивной сфере. Достаточно публичного и ошибочного осуждения со стороны социальных сетей в последние часы. Социальные сети безжалостны. Они осуждают, порочат и высмеивают их, даже не давая жертве возможности« защищаться", - говорится в заявлении Ассоциация арбитров.

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