В Бразилии два фаната сбили с ног Неймара

Фото твиттер Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар мог получить травму в результате неудачных действий фанатов сборной Бразилии.

Два юных болельщика сбили футболиста с ног, пытаясь сфотографироваться с ним. После случившегося 29-летний форвард начал хромать.

Neymar foi atropelado na chegada ao hotel após o treino !!!

Tomem cuidado com o pé dele gente... pic.twitter.com/n5NoijW6SX — Memesneymar (@memesneymar) June 4, 2021

Инцидент произошёл в момент заселения бразильской сборной в гостиницу перед матчем квалификации ЧМ-2022 против Эквадора.

Игра состоится в ночь на субботу в 03:30 по московскому времени.

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