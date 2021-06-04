В Бразилии два фаната сбили с ног Неймара
Фото твиттер Неймара
Нападающий ПСЖ Неймар мог получить травму в результате неудачных действий фанатов сборной Бразилии.
Два юных болельщика сбили футболиста с ног, пытаясь сфотографироваться с ним. После случившегося 29-летний форвард начал хромать.
Neymar foi atropelado na chegada ao hotel após o treino !!!— Memesneymar (@memesneymar) June 4, 2021
Tomem cuidado com o pé dele gente... pic.twitter.com/n5NoijW6SX
Инцидент произошёл в момент заселения бразильской сборной в гостиницу перед матчем квалификации ЧМ-2022 против Эквадора.
Игра состоится в ночь на субботу в 03:30 по московскому времени.
Не пропустите: Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в "Шахтер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА
-
"Ростов" сообщил о смерти отца Мамаева
-
"Реал" объявил о возвращении Пинтуса в тренерский штаб
-
"Спартак" хочет усилиться защитником "Спортинга"
-
В Бразилии два фаната сбили с ног Неймара
-
Черчесов назвал основного вратаря сборной России на Евро-2020
-
Экс-вратарь "Арсенала" умер в 51 год
-
Официально: французскую Лигу 1 сократят в 2023 году
-
"Спартак" нашёл замену Кралу в Бразилии
-
Ибрагимович прокомментировал уход Доннаруммы из "Милана"
-
"Ростов" близок к аренде форварда "Динамо"
-
Официально: "Челси" продлил контракт с Тухелем
-
Федун отреагировал на вылет сборной России с хоккейного ЧМ
-
"Бавария" объявила о продлении контракта с Шупо-Мотингом
-
Зарема объяснила, почему "Спартак" не спешит с продажей Крала
-
2
Мората высоко отозвался о Роналду
-
Мутко поделился мнением о гегемонии "Зенита" в РПЛ
-
1
Месси прокомментировал ничью со сборной Чили в квалификации ЧМ-2022
-
"Сахар и водка": Пятов рассказал о своей первой зарплате
-
Ибрагимович высказался о возможном переходе Жиру в "Милан"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13