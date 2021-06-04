В Бразилии два фаната сбили с ног Неймара

Теги бразилияэквадорнеймар

В Бразилии два фаната сбили с ног Неймара

Фото твиттер Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар мог получить травму в результате неудачных действий фанатов сборной Бразилии.

Два юных болельщика сбили футболиста с ног, пытаясь сфотографироваться с ним. После случившегося 29-летний форвард начал хромать.

Инцидент произошёл в момент заселения бразильской сборной в гостиницу перед матчем квалификации ЧМ-2022 против Эквадора.

Игра состоится в ночь на субботу в 03:30 по московскому времени.

Не пропустите: Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в "Шахтер". | http://soccernews.ru
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