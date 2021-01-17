В Бразилии футболист узнал о том, что болен коронавирусом прямо во время матча

Хавбека "Аваи" Вандерсона Вальдевию заменили в перерыве матча 35-го бразильской Серии B против ЦСА, сообщает бразильский ресурс superesportes.com.br.

Причиной экстренного решения стал положительный тест на коронавирус. Игрок успел провести на поле 45 минут, но когда штаб команды получил результаты очередного тестирования, то появилась необходимость в срочной замене.

В Бразилии, все игроки и персонал клубов проходят обязательное тестирование перед каждой игрой. В насыщенном графике бразильского первенства у "Аваи" шли подряд две игры против ЦСА и "Жувентуде". И если пробы перед первой игрой оказались отрицательными и игрок был допущен, то тест, который Вандерсон Вальдевия прошел в день 35-го тура дал уже положительный результат.