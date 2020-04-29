В Бразилии молодой футболист умер во время запуска воздушного змея

Теги реал индепенденте

В Бразилии молодой футболист умер во время запуска воздушного змея

Бразильский клуб "Индепеденте" сообщил о смерти защитника команды Кайо Фелипе Сантоса Силвы.

По сведениям The Sun, 21-летний бразилец умер от удара током. Он запускал воздушного змея, однако тот зацепил линию электропередач.

Клуб и фанаты выразили соболезнования семье молодого футболиста.

Читайте также: Титул АПЛ за 5 лет, балласт из топ-клубов и лучшая академия в Англии: что хотят построить арабские владельцы в обновленном "Ньюкасле". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май

"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов