В Бразилии молодой футболист умер во время запуска воздушного змея

Бразильский клуб "Индепеденте" сообщил о смерти защитника команды Кайо Фелипе Сантоса Силвы.

По сведениям The Sun, 21-летний бразилец умер от удара током. Он запускал воздушного змея, однако тот зацепил линию электропередач.

Клуб и фанаты выразили соболезнования семье молодого футболиста.

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