В Бразилии ни один клуб не готов заплатить "Спартаку" требуемую сумму за Рошу

"Спартак" столкнулся с проблемой при попытке продать нападающего Педро Рошу.

Как сообщает Superesportes, несколько бразильских клубов заинтересованы в услугах футболиста, однако они не в состоянии заплатить за него 15 миллионов евро, которые требует московский клуб.

В настоящее время Роша на правах аренды выступает за "Крузейро", но у клуба также нет средств для его выкупа. "Крузейро" рассматривает вариант с включением в сделку одного из своих игроков.

"Спартак" приобрел Рошу летом 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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