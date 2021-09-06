В Бразилии объяснили вторжение на поле в матче с Аргентиной
Фото твиттер сборной Аргентины
Глава бразильского агентства по санитарному надзору (Anvisa) Антонио Барра Торрес сделал заявление о появлении сотрудников своего ведомства на поле во время матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.
"Мы решились на такой шаг, потому что все наши заявленные требования были проигнорированы. Они не выполнили постановление, согласно которому должны были оставаться в изоляции в ожидании депортации. Футболисты не только приехали на стадион, но и вышли на поле. Это последовательное невыполнение правил.
Первое нарушение - это игнорирование изоляции. Второе - недостоверные ответы в опросе пребывающих в страну. Третье - участие в матче", - сказал Барра Торрес в интервью TV Globo.
Список нарушителей бразильского законодательства - Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Джованни Ло Чельсо и Эмилиано Буэндиа.
Отборочный матч перенесён на неопределённый срок. СМИ пишут, что аргентинцы могут получить техническое поражение.
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