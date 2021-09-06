В Бразилии объяснили вторжение на поле в матче с Аргентиной

Теги аргентинабразилия

В Бразилии объяснили вторжение на поле в матче с Аргентиной

Фото твиттер сборной Аргентины

Глава бразильского агентства по санитарному надзору (Anvisa) Антонио Барра Торрес сделал заявление о появлении сотрудников своего ведомства на поле во время матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

"Мы решились на такой шаг, потому что все наши заявленные требования были проигнорированы. Они не выполнили постановление, согласно которому должны были оставаться в изоляции в ожидании депортации. Футболисты не только приехали на стадион, но и вышли на поле. Это последовательное невыполнение правил.

Первое нарушение - это игнорирование изоляции. Второе - недостоверные ответы в опросе пребывающих в страну. Третье - участие в матче", - сказал Барра Торрес в интервью TV Globo.

Список нарушителей бразильского законодательства - Эмилиано МартинесКристиан РомероДжованни Ло Чельсо и Эмилиано Буэндиа.

Отборочный матч перенесён на неопределённый срок. СМИ пишут, что аргентинцы могут получить техническое поражение.

Не пропустите: ФИФА сделала заявление по поводу отмены матча Бразилия - Аргентина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Матч африканской квалификации ЧМ-2022 перенесён из-за военного переворота

Матч африканской квалификации ЧМ-2022 перенесён из-за военного переворота

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия Бразилия 17 38
2 Уругвай Уругвай 17 28
3 Чили Чили 17 26
4 Колумбия Колумбия 17 26
5 Перу Перу 17 25
6 Аргентина Аргентина 17 25
7 Парагвай Парагвай 17 24
8 Эквадор Эквадор 17 20
9 Боливия Боливия 17 14
10 Венесуэла Венесуэла 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов