В Бразилии объяснили вторжение на поле в матче с Аргентиной

Фото твиттер сборной Аргентины

Глава бразильского агентства по санитарному надзору (Anvisa) Антонио Барра Торрес сделал заявление о появлении сотрудников своего ведомства на поле во время матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

"Мы решились на такой шаг, потому что все наши заявленные требования были проигнорированы. Они не выполнили постановление, согласно которому должны были оставаться в изоляции в ожидании депортации. Футболисты не только приехали на стадион, но и вышли на поле. Это последовательное невыполнение правил.

Первое нарушение - это игнорирование изоляции. Второе - недостоверные ответы в опросе пребывающих в страну. Третье - участие в матче", - сказал Барра Торрес в интервью TV Globo.

Список нарушителей бразильского законодательства - Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро, Джованни Ло Чельсо и Эмилиано Буэндиа.

Отборочный матч перенесён на неопределённый срок. СМИ пишут, что аргентинцы могут получить техническое поражение.

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