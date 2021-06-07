В Бразилии отстранили главу федерации футбола: появились скандальные подробности
СМИ узнали детали отстранения от работы главы бразильской федерации футбола Рожерио Кабокло.
По информации Globo Esporte, функционера могут уволить из-за жалобы его личной помощницы.
Кабокло обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Он якобы пытался накормить женщину собачьим кормом, оскорблял её и пил на работе.
Главу федерации пока отстранили на 30 дней, но помощница уже добивается увольнения своего начальника и передачи его дела в суд.
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|Команда
|М
|О
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|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20