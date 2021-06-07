В Бразилии отстранили главу федерации футбола: появились скандальные подробности

СМИ узнали детали отстранения от работы главы бразильской федерации футбола Рожерио Кабокло.

По информации Globo Esporte, функционера могут уволить из-за жалобы его личной помощницы.

Кабокло обвинили в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. Он якобы пытался накормить женщину собачьим кормом, оскорблял её и пил на работе.

Главу федерации пока отстранили на 30 дней, но помощница уже добивается увольнения своего начальника и передачи его дела в суд.

Не пропустите: Тите могут уволить из сборной Бразилии. | http://soccernews.ru