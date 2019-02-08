В Бразилии погибли десять юных футболистов из-за пожара
В академии бразильского клуба "Фламенго" произошла ужасная трагедия, сообщает Globo.
В одном из корпусов базы произошел пожар, в результате которого погибли десять молодых футболистов в возрасте от 14 до 17 лет. Еще трое получили серьезные травмы, один из которых находится в тяжелом состоянии.
В данный момент устанавливаются причины трагедии.
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