В Бразилии погибли десять юных футболистов из-за пожара

Теги фламенго

В Бразилии погибли десять юных футболистов из-за пожара

В академии бразильского клуба "Фламенго" произошла ужасная трагедия, сообщает Globo.

В одном из корпусов базы произошел пожар, в результате которого погибли десять молодых футболистов в возрасте от 14 до 17 лет. Еще трое получили серьезные травмы, один из которых находится в тяжелом состоянии.

В данный момент устанавливаются причины трагедии.

Не пропустите: Труп, найденный в разбившемся самолете, принадлежит Эмилиано Сале. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Баварии" назвал себя автором голливудского "Блокбастера"

Игрок "Баварии" назвал себя автором голливудского "Блокбастера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лусиания Лусиания 11 25
2 Бразильенсе Бразильенсе 11 21
3 Гама Гама 11 19
4 Сейландия Сейландия 11 19
5 Бразилиа Бразилиа 11 16
6 СЕ Санта Мария СЕ Санта Мария 11 15
7 Унаи Итапуа Унаи Итапуа 11 15
8 Собрадиньо ЕК Собрадиньо ЕК 11 14
9 Taguatinga Taguatinga 11 13
10 Formosa Formosa 11 11
11 Planaltina Planaltina 11 4
12 Cruzeiro DF Cruzeiro DF 11 2
Полная таблица

топ-5 тегов