В Бразилии похитили маму полузащитника "Шахтера" Тайсона. По данным полиции, инцидент произошел 16 июля.

Злоумышленник поджидал женщину в машине, припаркованной возле двери дома. Бандит схватил жертву, бросил ее в багажник машины и скрылся.

Правоохранители обнаружили мать футболиста уже вечером в соседнем муниципалитете. Все подозреваемые в преступлении задержаны.

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