В Бразилии похитили маму полузащитника "Шахтера"

Теги тайсоншахтер донецк

В Бразилии похитили маму полузащитника "Шахтера"В Бразилии похитили маму полузащитника "Шахтера" Тайсона. По данным полиции, инцидент произошел 16 июля.

Злоумышленник поджидал женщину в машине, припаркованной возле двери дома. Бандит схватил жертву, бросил ее в багажник машины и скрылся.

Правоохранители обнаружили мать футболиста уже вечером в соседнем муниципалитете. Все подозреваемые в преступлении задержаны. 

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
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