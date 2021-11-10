В Бразилии рассказали, как "Реал" перехватил Родриго у "Ливерпуля"

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В Бразилии рассказали, как "Реал" перехватил Родриго у "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Родриго Гоэса/Автор неизвестен

Бывший тренер "Сантоса" Элано рассказал, что в 2018 году полузащитником клуба Родриго Гоэсом интересовался "Ливерпуль", но в итоге он перешел в "Реал".

"В какой-то момент у нас были серьезные переговоры с "Ливерпулем" по Родриго. Но речь шла о небольшой сумме, а "Реал" в итоге дал на 30 миллионов евро больше. Я еще тогда говорил, что парень стоит этих денег. Я рад, что все сложилось удачно", – приводит слова Элано ESPN.

Родриго в возрасте 17 лет перешел в "Реал" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел за королевский клуб 14 матчей и забил два гола.

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