В Бразилии украли запись интервью с Неймаром о его будущем
В минувший четверг форвард ПСЖ Неймар дал эксклюзивное интервью интернет-изданию UOL Esporte, в котором среди прочего озвучил важную информацию о своём будущем.
Материал должен был выйти в понедельник, однако все планы журналистов сорвали воры.
Карта памяти с интервью была украдена из автомобиля корреспондента UOL Esporte Жоао Пауло Вергейро.
Напомним, что 27-летний Неймар рассчитывает этим летом вернуться в "Барселону", однако пока готовится к сезону с ПСЖ.
Не пропустите: Неймар приступил к тренировкам с ПСЖ. | http://soccernews.ru
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