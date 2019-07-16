В Бразилии украли запись интервью с Неймаром о его будущем

В минувший четверг форвард ПСЖ Неймар дал эксклюзивное интервью интернет-изданию UOL Esporte, в котором среди прочего озвучил важную информацию о своём будущем.

Материал должен был выйти в понедельник, однако все планы журналистов сорвали воры.

Карта памяти с интервью была украдена из автомобиля корреспондента UOL Esporte Жоао Пауло Вергейро.

Напомним, что 27-летний Неймар рассчитывает этим летом вернуться в "Барселону", однако пока готовится к сезону с ПСЖ.

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