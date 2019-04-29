В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов

Налоговая служба Бразилии заблокировала часть имущества нападающего ПСЖ Неймара. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом информирует Folha de S. Paulo.

По данным источника, под "заморозку" попали частный самолет и вертолет, а также доли в компаниях, принадлежащих семье бразильца. Неймар может пользоваться всем этим, однако продавать запрещено.

По данным службы, футболист должен около 17,5 миллиона евро.

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