В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов
Налоговая служба Бразилии заблокировала часть имущества нападающего ПСЖ Неймара. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом информирует Folha de S. Paulo.
По данным источника, под "заморозку" попали частный самолет и вертолет, а также доли в компаниях, принадлежащих семье бразильца. Неймар может пользоваться всем этим, однако продавать запрещено.
По данным службы, футболист должен около 17,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|34
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24