В Бразилии запретили часто увольнять тренеров
Фото: Твиттер @CBF_Futebol
Бразильские клубы поддержали предложение футбольной федерации о введении лимита на увольнение тренеров, сообщает ESPN.
Теперь каждый клуб сможет уволить тренера только один раз за сезон. Каждый тренер может уйти в отставку сам один раз за сезон.
В случае ухода специалиста из двух клубов в течении одного сезона, он больше не сможет работать в лиге до окончания Чемпионата.
Если тренер сам подает в отставку, то клубу разрешат назначить нового. Но если клуб уволит и второго тренера, то допускается назначение только сотрудника клуба, который проработал в нем не меньше 6 месяцев.
Предложение было одобрено 11 голосами "за" и 9 "против".
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|3
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