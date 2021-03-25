В Бразилии запретили часто увольнять тренеров

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В Бразилии запретили часто увольнять тренеровФото: Твиттер @CBF_Futebol 
Бразильские клубы поддержали предложение футбольной федерации о введении лимита на увольнение тренеров, сообщает ESPN.

Теперь каждый клуб сможет уволить тренера только один раз за сезон. Каждый тренер может уйти в отставку сам один раз за сезон.

В случае ухода специалиста из двух клубов в течении одного сезона, он больше не сможет работать в лиге до окончания Чемпионата.

Если тренер сам подает в отставку, то клубу разрешат назначить нового. Но если клуб уволит и второго тренера, то допускается назначение только сотрудника клуба, который проработал в нем не меньше 6 месяцев.

Предложение было одобрено 11 голосами "за" и 9 "против".

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