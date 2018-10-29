В Бразилии жестоко убили футболиста "Сан-Паулу"

В Бразилии жестоко убили полузащитника "Сан-Паулу" Даниэла Фрейтаса, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, изуродованное тело 24-летнего футболиста было найдено в понедельник утром в населённом пункте Сан-Жозе-дус-Пиньяйс.

Вероятнее всего, преступники сначала пытали хавбека, а уже затем лишили его жизни.

Стоит отметить, что Фрейтас на правах аренды выступал за "Сан-Бенту".

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