В "Брюгге" прокомментировали подписание Габулова

Теги клуб брюггевладимир габулов

В "Брюгге" прокомментировали подписание ГабуловаТренер вратарей "Брюгге" Томислав Рогич прокомментировал подписание клубом 34-летнего российского вратаря Владимира Габулова

"У Габулова есть опыт - то, что нужно для борьбы за чемпионство. Мы идём на первом месте, и нам нужен был опытный вратарь. У нас второй и третий киперы - молодые ребята по 22-23 года. 

Владимир - спокойный. Хорошо играет ногами, не паникует, если отдают мяч назад. Хорошие рефлексы - несколько раз видел, как он спасал после ударов с трёх-пяти метров. Плюс опыт, а команда у нас молодая: средний возраст - 23-24 года. 

Думаю, "Брюгге" - одна из самых молодых команд в лиге. Поэтому нужен был серьёзный человек в ворота, который придал бы команде уверенности. «Брюгге» надо было сделать ещё один шаг к чемпионству", - сказал он.

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