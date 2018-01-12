В "Брюгге" прокомментировали подписание Габулова

Тренер вратарей "Брюгге" Томислав Рогич прокомментировал подписание клубом 34-летнего российского вратаря Владимира Габулова.

"У Габулова есть опыт - то, что нужно для борьбы за чемпионство. Мы идём на первом месте, и нам нужен был опытный вратарь. У нас второй и третий киперы - молодые ребята по 22-23 года.

Владимир - спокойный. Хорошо играет ногами, не паникует, если отдают мяч назад. Хорошие рефлексы - несколько раз видел, как он спасал после ударов с трёх-пяти метров. Плюс опыт, а команда у нас молодая: средний возраст - 23-24 года.

Думаю, "Брюгге" - одна из самых молодых команд в лиге. Поэтому нужен был серьёзный человек в ворота, который придал бы команде уверенности. «Брюгге» надо было сделать ещё один шаг к чемпионству", - сказал он.

Читайте: Булыкин: "Габулов совершил сильный поступок" | soccernews.ru