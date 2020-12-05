В Буэнос-Айресе может появиться улица Диего Марадоны

Власти Буэнос-Айреса предложили переименовать одну из улиц города в честь легендарного футболиста Диего Марадоны.

Согласно задумке, имя чемпиона мира 1986 года получит улица, ведущая к домашнему стадиону клуба "Аргентинос Хуниорс".

Напомним, что ранее "Наполи" переименовал свою арену "Сан-Паоло" в честь Марадоны.

Культовый аргентинец умер 25 ноября в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

Марадона является воспитанником "Аргентинос Хуниорс", он выступал за основную команду "красных жуков" с 1976 по 1981 год.

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