В Бундеслиге арбитр вернул команды на поле с перерыва, назначив пенальти

Арбитр матч чемпионата Германии между "Майнцем" и "Фрайбургом" (2:0) Гвидо Винкманн назначил необычный пенальти.

Судья дал свисток на перерыв и команды отправились в раздевалку.

Но в этот момент видеоассистент подсказал Винкманну, что в штрафной "Фрайбурга" было нарушение и нужно назначить 11-метровый.

Видео: Пенальти в матче "Майнц" - "Фрайбург".

В итоге судья принял решение вернуть команды на поле и дал указание пробить пенальти, который реализовал хавбек "Майнца" Пабло Де Бласис.

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