В Бундеслиге футболистов могут обязать играть в масках

Министерство труда Германии разработало меры, при выполнении которых возможно возобновление сезона Бундеслиги в условиях пандемии коронавируса.

Согласно одному из пунктов, футболистов могут обязать играть в специальных масках. То же самое касается тренеров, арбитров и других участников матчей.

При этом если маска соскользнёт, то мерами предписано немедленно остановить поединок.

Игрокам придётся менять средства индивидуальной защиты каждые 15 минут. Когда это будет происходить, все участники матчей должны будут находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Также известно, что будут запрещены неигровые контакты. К примеру, футболисты не смогут вместе праздновать забитые голы.

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