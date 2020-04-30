В Бундеслиге готовятся сдавать тесты на коронавирус

В Бундеслиге начали подготовку к возобновлению сезона.

Как сообщает Kicker, с 30 апреля футболисты и сотрудники клубов первой и второй Бундеслиги начнут сдавать тесты на коронавирус. В ближайшее время клубам могут разрешить проводить общие тренировки.

Однако все еще не решен вопрос, что делать с футболистами, которые находятся в группе риска, а также какому протоколу следовать, если в команде будет выявлен заболевший коронавирусом.

Напомним, что Бундеслига может возобновиться 9 мая.

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