В Бундеслиге готовятся сдавать тесты на коронавирус
В Бундеслиге начали подготовку к возобновлению сезона.
Как сообщает Kicker, с 30 апреля футболисты и сотрудники клубов первой и второй Бундеслиги начнут сдавать тесты на коронавирус. В ближайшее время клубам могут разрешить проводить общие тренировки.
Однако все еще не решен вопрос, что делать с футболистами, которые находятся в группе риска, а также какому протоколу следовать, если в команде будет выявлен заболевший коронавирусом.
Напомним, что Бундеслига может возобновиться 9 мая.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16