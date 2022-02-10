В Бундеслиге могут изменить формат

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В Бундеслиге могут изменить формат

Фото: твиттер Бундеслиги\Автор неизвестен

Новый исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Доната Хопфен хочет изменить формат проведения первой Бундеслиги, сообщает Sport1.

По информации источника, она предлагает внедрить этап плей-офф, беря во внимание пример успешных североамериканских турниров.

Она считает, что если этот шаг будет способствовать увеличению уровня конкуренции в соревновании, то он должен быть сделан.

Отмечается, что представители "Баварии» и дортмундской "Боруссии" хотят подумать над этим предложением, в то время как "Байер", "Арминия", "Герта", "Унион Берлин" и остальные клуба выступили категорически против.

"DFL тщательно подготовится к открытой дискуссии по данному вопросу и в ближайшие месяцы проведет ее с клубами", – говорится в заявлении организации.

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