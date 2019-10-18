В Бундеслиге новый лидер! Разбираем статистическую сторону неожиданного первенства гладбахской "Боруссии"

Чемпионат Германии интригует на старте сезона: первое и седьмое места разделяет всего 2 очка, предсезонный фаворит "Боруссия" Дортмунд в середине турнирной таблицы, а "Бавария" – лишь третья. Для абсолютного безумия в единоличные лидеры выбилась другая "Боруссия" – гладбахская. Редакция Soccernews разбирается, что она вообще делает на вершине!

Главное – взять толкового тренера. Или даже двух!

Ключевой шаг к прогрессу "Боруссии" (М.) сделала весной этого года, когда пригласила на пост главного тренера Марко Розе. Зимний перерыв в прошлом сезоне "жеребцы" встретили на третьем месте Бундеслиги, но во второй половине чемпионата тотально развалились и пролетели мимо Лиги чемпионов. С опытным Дитером Хеккингом пришлось попрощаться, а команду принял один из бриллиантов тренерской школы "Ред Булла". Розе за 2 года во главе "Зальцбурга" влюбил в свою команду пол Европы, поставив интересный комбинационный футбол. "Быки" играли в доминирующий стиль не только на внутренней арене, но и в еврокубках (вышли в полуфинал Лиги Европы 2017/18, где едва не прибили "Марсель", и эффектно вылетели от "Наполи" в 1/8 финала Лиги Европы 2018/19). В течение двух сезонов "Зальцбург" не проиграл с Марко Розе ни одного домашнего матча во всех турнирах. А воспитанных им футболистов "РБ" продал в топ-чемпионаты на более 100 млн евро. Прежде чем возглавить главную команду "Зальцбурга", Розе 4 года работал с молодежью "быков" (U-16, U-18) и выиграл Юношескую Лигу УЕФА. Там специалист встретил человека, с которым создал уникальный дуэт. Рене Марич – 27-летний тактический гик. Он пробился в большой футбол благодаря аналитическим статьям. Публиковал их на собственном сайте Spielverlagerung, который создал в 19 лет для обмена футбольными идеями с друзьями. Анализ "Зальцбурга" U-18 помог Маричу устроиться помощником Розе. Оценивать их нужно в комплексе. Розе – прессинг и контрпрессинг, Марич – владение мячом и позиционные атаки. Первый имеет хороший бэкграунд игровой карьеры под руководством Юргена Клоппа и понимает психологию футболистов, а второй дает уникальное мнение "лэптоп-менеджера", который до мелочей изучил футбол Пепа Гвардиолы. Этот дуэт соединил стержневые идеи Клоппа и Гвардиолы. "Зальцбург" был гибридом ранних "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", подобные черты просматриваются уже в "Боруссии".

"Боруссия" быстро поросла новым рисунком игры

Специалистам удалось оперативно перенести свой футбол в Гладбах. После 7 туров Бундеслиги "Боруссия" (М.) запомнилась следующим:

- занимает второе место в чемпионате по интенсивности прессинга (PPDA - 8.1) после дикого "Байера", прогресс по сравнению с прошлым сезоном грандиозный (16-е место, PPDA - 15.15).

- уступает только двум грандам и том же "Байеру" по среднему владению (52,9%) и точности передач (81,8%).

- третья в лиге по частоте ударов (15 за матч), вторая в лиге по качеству созданных моментов (xG - 17.25).

Учитывая эти цифры, лидерство "жеребцов" в Германии нельзя назвать сенсационным, хотя перед стартом сезона большинство экспертов прогнозировали "Боруссии" место за пределами ТОП-4. Розе добавил интенсивности и вертикальности в игру Гладбаха – с Дитером Хеккингом контроль мяча был несколько медленным, тягучим. В этом сезоне футболисты "Боруссии" осуществляют на 10 рывков больше за матч, чем в прошлом. Команда стала более агрессивной и эффективной: за первые 7 туров текущего первенства "жеребцы" выиграли 421 единоборство, за все 34 матча предыдущего чемпионата – 1566.

Гладбах потерял лидеров, но сумел адекватно их заменить

В прошлом сезоне атака Гладбаха очень зависела от формы Алассана Плеа (12 голов+4 ассиста) и креатива Торган Азара (10 голов+10 ассистов). Они вдвоем фактически делали погоду у чужих ворот. Если соперники закрывали правую ногу бельгийца и не давали пространства французу – "Боруссия" захлебывалась, а владение становилось стерильным. Летом Азар перешел в "Дортмунд", но атака БМ стала даже более эффективной. Секрет в том, что сейчас креатив в последней трети поля равномерно распределен между несколькими исполнителями. Алассан Плеа, вследствие травмы капитана Ларса Штиндля, получил постоянное место в центре атаки и еще лучше раскрыл свои бомбардирские таланты (4 гола+4 ассиста за 7 туров). За 9 млн евро с "Генгама" пришел сын легендарного Лилиана Тюрама. Маркус Тюрам (3 гола+2 ассиста) добавил скорости и физической силы впереди, у него хороший поставленный удар, форвард находит зоны в чужой штрафной и хорошо играет головой. Бриля Эмболо купили за незначительные 10 млн, и швейцарец возрождает карьеру (3 гола) после провала в "Шальке". Со скамьи запасных атаку БМ традиционно усиливает Патрик Эррманн (2 гола+1 ассист). В полузащите "Боруссия" потеряла Микаэля Кюизонса, но скучать по нему совершенно не приходится, поскольку своим шансом воспользовался Ласло Бенеш. Словак перезагрузился после травмы в "Киле" и неожиданно для всех сразу оправдал доверие Марко Розе. Он нашел себя на позиции под форвардами. Тренер восхищается его высоким игровым интеллектом. Бонусом Бенеш значительно обострил стандарты Гладбаха – в прошлом чемпионате команда мало создавала после угловых и штрафных, а теперь ситуация улучшилась.

Продолжает совершенствования Флориан Нойхаус, в опорной зоне прекрасно действует Денис Закария, который уже привлек внимание английских грандов отличными оборонительными показателям (3 отбора и 1.66 перехвата за матч), эффективным использованием своего мощного тела и разумным участием в билд-апе. Все эти ребята молодые и легко поддаются подготовке Розе, свободно приспосабливаются под различные схемы. Коуч пытается привить "Боруссии" любимые 4-4-2 ромб, но регулярно переходит на 4-2-3-1, используя разноплановость своих игроков. Главной персоной в защите БМ мгновенно стал Штефан Лайнер, который в межсезонье за ​​12 млн евро переехал вместе с тренерами из "Зальцбурга". На старте чемпионата австриец выглядит лучшим правым фулбэком Бундеслиги. Подбор центральных защитников позволяет Розе и Маричу поставить качественный розыгрыш мяча от собственных ворот – Нико Эльведи и Матиас Гинтер на уровне владеют первым пасом. Что касается обороны, то задняя линия "Боруссии" далека от идеала – это ярко показал матч с "Лейпцигом" и Тимо Вернер частности. "Жеребцы" позволяют соперникам создавать много моментов у своих ворот, но отлично проявляет себя Зоммер. В прошлом сезоне швейцарский голкипер спас команду от 7 голов (48.88 xGA и 42 пропущенных) – ТОП-2 в Бундеслиге, а в этом уже сделал разницу в 4 гола (10.49 xGA и 6 пропущенных) – ТОП-1 в Бундеслиге.

В чемпионскую гонку вмешался легкий календарь

И все же, несмотря на положительные сдвиги в команде, промежуточное первое место "Боруссии" (М.) в Бундеслиге – это следствие легкого календаря. За стартовые 7 туров Гладбах выиграл 5 матчей – все против середняков из нижней части турнирной таблицы ("Майнц", "Кельн", "Фортуна", "Хоффенхайм", "Аугсбург"). "Лейпцигу" "жеребцы" дома уступили заслуженно, а против "Шальке" возникли проблемы с реализацией. Настораживает позорный провал в Лиге Европы с провинциальным "Вольфсбергом" – разгром 0:4 на своем поле. Уже в эту субботу важный экзамен – выезд в Дортмунд на "дерби Боруссий". Команда Люсьена Фавра не побеждает в трех турах подряд и имеет проблемы с позиционной атакой, но по классу солидно превосходит Гладбах. Матч покажет, насколько сильна нынешняя гладбахская "Боруссия".