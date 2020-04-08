В Бундеслиге придумали способ доиграть сезон в условиях пандемии коронавируса

Теги коронавирус

В Бундеслиге придумали способ доиграть сезон в условиях пандемии коронавируса

Чемпионат Германии может быть доигран, несмотря на пандемию китайского коронавируса COVID-19, сообщает Bild.

По сведениям издания, руководство немецкой футбольной лиги планирует проводить матчи с ограниченным числом участников. На стадион может быть допущено не более 239 человек. В их число могут войти 30 журналистов и 36 представителей телевидения. На трибуны планируется допускать не более 113 человек.

Напомним, что на данный момент чемпионат Германии приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

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