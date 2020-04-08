В Бундеслиге придумали способ доиграть сезон в условиях пандемии коронавируса
Чемпионат Германии может быть доигран, несмотря на пандемию китайского коронавируса COVID-19, сообщает Bild.
По сведениям издания, руководство немецкой футбольной лиги планирует проводить матчи с ограниченным числом участников. На стадион может быть допущено не более 239 человек. В их число могут войти 30 журналистов и 36 представителей телевидения. На трибуны планируется допускать не более 113 человек.
Напомним, что на данный момент чемпионат Германии приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Не пропустите: В Италии определили вариант доигровки сезона в условиях пандемии коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" определилась со стоимостью Коутиньо
-
"Эвертон" и дортмундская "Боруссия" поборются за лучшего бомбардира Кубка Америки-2019
-
Forbes: Владелец "Спартака" вошел в топ-20 богатейших людей России
-
Легенда "Тоттенхэма" срочно госпитализирован
-
Шевченко хочет возглавить клуб из Италии или Англии
-
В Бундеслиге придумали способ доиграть сезон в условиях пандемии коронавируса
-
Главные новости дня: 7 апреля
-
Легенда советского футбола оценил шансы Дзюбы заиграть в Бундеслиге
-
"Реал" намерен сократить зарплату игрокам даже в случае возобновления сезона
-
1
Форвард "Севильи" Нолито сделал выбор между Месси и Роналду
-
Роналдиньо выпустили из парагвайской тюрьмы
-
1
Экс-игрок "Атлетико": "Месси всегда должен получать "Золотой мяч"
-
1
"Ювентус" определился со стоимостью трансфера Роналду
-
1
"Барселона" нацелилась на бывшего защитника "Реала"
-
Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
-
В ПСЖ приняли решение по Икарди
-
Агент Аллана рассказал о несостоявшемся переходе хавбека в ПСЖ
-
1
"Барселона" хочет переманить молодого таланта "Реала"
-
В Италии определили вариант доигровки сезона в условиях пандемии коронавируса
-
2
Гиггз не включил Роналду в свою символическую сборную "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16