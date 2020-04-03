В Бундеслиге снизили минимальный возраст для участия в матчах
Немецкая футбольная лига приняла решение снизить минимальный возраст игроков для участия в матчах.
Теперь на поединки Бундеслиги могут выходить футболисты, которым исполнилось 16 лет.
Ранее ограничения не позволяли игрокам выходить на поле во встречах высшего дивизиона до 16 лет и 6 месяцев.
Самым молодым дебютантом Бундеслиги является Нури Шахин. Его рекорд (16 лет и 11 месяцев) держится на протяжении уже 14 сезонов.
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|Байер Леверкузен
|25
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|Шальке
|25
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|7
|Вольфсбург
|25
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|Фрайбург
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|Хоффенхайм
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|Унион Берлин
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Фортуна Дюссельдорф
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