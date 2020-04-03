В Бундеслиге снизили минимальный возраст для участия в матчах

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В Бундеслиге снизили минимальный возраст для участия в матчах

Немецкая футбольная лига приняла решение снизить минимальный возраст игроков для участия в матчах.

Теперь на поединки Бундеслиги могут выходить футболисты, которым исполнилось 16 лет.

Ранее ограничения не позволяли игрокам выходить на поле во встречах высшего дивизиона до 16 лет и 6 месяцев.

Самым молодым дебютантом Бундеслиги является Нури Шахин. Его рекорд (16 лет и 11 месяцев) держится на протяжении уже 14 сезонов.

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