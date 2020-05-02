В Бундеслиге установят строгие меры для возобновления сезона

Стало известно, какие меры будут применяться в Бундеслиге после возобновления сезона.

По сведениям The Telegraph, все футболисты будут изолированы в гостиницах перед матчами, у них будут брать тест на коронавирус накануне матчей с выдачей результатов в день игры.

Кроме того, команда будет добираться до стадиона на трех автобусах для соблюдения социального дистанцирования. Также футболисты откажутся от рукопожатия.

Тестирование на коронавирус будет проводиться дважды в неделю. В в гостиницах перед игрой питание будут доставлять непосредственно в номер, посещения будут запрещены.

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