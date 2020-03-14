В Бундеслиге выявлен первый заражённый коронавирусом, во французской Лиге 2 заболели два игрока

Зафиксированы новые случаи заражения смертельно опасным коронавирусом среди профессиональных футболистов.

Первым игроком из Бундеслиги с этой болезнью стал защитник "Падерборна" Лука Килиан.

Во французской Лиге 2 заболели сразу два игрока - из "Труа" и "Осера". Их имена не раскрываются.

Напомним, что футбольные турниры в Германии и Франции приостановлены в связи с пандемией.

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