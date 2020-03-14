В Бундеслиге выявлен первый заражённый коронавирусом, во французской Лиге 2 заболели два игрока
Зафиксированы новые случаи заражения смертельно опасным коронавирусом среди профессиональных футболистов.
Первым игроком из Бундеслиги с этой болезнью стал защитник "Падерборна" Лука Килиан.
Во французской Лиге 2 заболели сразу два игрока - из "Труа" и "Осера". Их имена не раскрываются.
Напомним, что футбольные турниры в Германии и Франции приостановлены в связи с пандемией.
Не пропустите: Форвард "Фиорентины" заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Бывшему физиотерапевту "Барселоны" грозит тюремное заключение за сексуальное домогательство
-
Три футболиста "Фиорентины" больны коронавирусом
-
Матч "Сочи" - "Краснодар" пройдёт при пустых трибунах
-
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Погба
-
Академия "Локомотива" на грани закрытия из-за коронавируса
-
Отец Холанда прокомментировал троллинг игроков ПСЖ в отношении его сына
-
Бышовец: "Зенит" рискует повторить судьбу ЦСКА"
-
СМИ: пауза в европейских турнирах может продлиться до сентября
-
Всемирная организация здравоохранения отреагировала на предложение Погба делать дэб для борьбы с коронавирусом
-
Роналдиньо выиграл тюремный турнир по мини-футболу, сделав в финале 11 голевых действий
-
В Бундеслиге выявлен первый заражённый коронавирусом, во французской Лиге 2 заболели два игрока
-
Максимилиан Филипп рассказал о сложностях в изучении русского языка
-
ПСЖ претендует на двух звёзд Серии А
-
Большинство клубов АПЛ готовы признать "Ливерпуль" чемпионом
-
Форвард "Фиорентины" заразился коронавирусом
-
Главные новости дня: 13 марта
-
Венгер может вернуться к тренерской деятельности
-
Роналдиньо может принять участие в тюремном футбольном турнире
-
Поставщикам Евро-2020 сказали остановить подготовку к турниру
-
Клубам разрешили не отпускать футболистов в сборные
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16