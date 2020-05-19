В CAS сообщили дату рассмотрения дела по исключению "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов

Спортивный арбитражный суд (CAS) определился с датой рассмотрения апелляции "Манчестер Сити" к УЕФА по поводу исключения клуба из еврокубков.

Заседание состоится 8, 9 и 10 июня в Швейцарии.

Напомним, что "Манчестер Сити" был исключен из еврокубков сроком на два года за нарушения правил финансового фэйр-плей. Впрочем, руководство клуба неоднократно опровергало факт нарушение.

Если CAS отклонит апелляцию "Манчестер Сити", то в Лигу Чемпионов может попасть команда, которая займет пятое место в чемпионате Англии.

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