В CAS заявили, когда будет вынесено решение по апелляции "Манчестер Сити" на отстранение от еврокубков

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В CAS заявили, когда будет вынесено решение по апелляции "Манчестер Сити" на отстранение от еврокубков

Спортивный арбитраж суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию "Манчестер Сити" на исключение из еврокубков на два года.

Как сообщили на официальном сайте CAS, решение суда будет объявлено в июле.

Напомним, что в феврале УЕФА исключил "горожан" из еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей. Кроме того, клуб получил штраф в размере 30 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов "Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала.

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