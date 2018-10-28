В центральном матче 10-го тура Эредивизи "Аякс" разгромил "Фейеноорд"

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В центральном матче 10-го тура Эредивизи "Аякс" разгромил "Фейеноорд"В центральном матче 10-го тура нидерландской Эредивизи амстердамский "Аякс" на своем поле разгромил роттердамский "Фейеноорд".

Судьбу матча решило раннее удаление защитника гостей Ст Юсте.

"Аякс" - "Фейеноорд" - 3:0

Голы: Бейло, 22 - 1:0 (автогол), Зиеш, 41 - 2:0, Тадич, 80 - 3:0.

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шоне (Нерес, 46), Ван де Бек (Де Вит, 86), де Йонг, Зиеш, Дольберг (Хунтелар, 64), Тадич.

"Фейеноорд": Бейло, Ст Юсте, Боттегин, Ван дер Хейден, Вердонк, Класи, Ван Перси (Ньивкоп, 46), Вильена, Бергейс, Йоргенсен (Венте, 82), Торнстра (Ларссон, 66).

Удаление: Ст Юсте, 5.

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