В центральном матче Чемпионшипа "Кардифф" проиграл "Вулверхэмптону", не забив два пенальти в компенсированное время

В центральном матче 41-го тура Чемпионшипа "Вулверхэмптон" в гостях победил "Кардифф" со счётом 1:0.

Стоит отметить, что валлийская команда имела две прекрасных возможности уйти от поражения в компенсированное время, дважды получив право пробить пенальти. Однако оба 11-метровых удара не были реализованы. Смотрите, как это было.

Unreal finish to that Cardiff v Wolves game pic.twitter.com/KDuPkKZjNF — James Dart (@James_Dart) 6 апреля 2018 г.

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