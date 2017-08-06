В центральном матче тура "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге
Центральный поединок 4-го тура российской Премьер-лиги между питерским "Зенитом" и московским "Спартаком" еще до своего начала ознаменовался рядом событий. Примерно за полчаса до игры над "Крестовским" прошел сильнейший ливень с градом. Разминаться игрокам обеих команд пришлось по лужам. А перед стартовым свистком Санкт-Петербург овацией искупал своего любимца – Александра Кержакова, который завершил карьеру игрока, но остается работать в питерском клубе.
Сама же встреча началась в неспешном темпе. Особенно по ходу первых 20 минут игры на поле чувствовалось большое напряжение, ввиду того, что никто не хотел ошибиться. Как результат – ни одного стопроцентного момента у ворот обеих команд. А вот полумоментами соперники отметились. У "Спартака" запомнился неточный удар Промесса с 23-х метров. А у хозяев навес мог замкнуть Шатов, но мяч неудачно прилетел ему на голову.
В середине тайма над стадионом снова разразилась непогода, и игра немного стала вязнуть. Впрочем, игроки обеих команд не обращали на ливень никакого внимания, продолжая искать счастье у ворот друг друга. Вот тут и случился первый и довольно неожиданный гол. Фернандо в центре поля незряче пяткой отдавал передачу и допустил ошибку. Мяч попал к Ерохину, который вторым касанием вывел Кокорина на свидание с Ребровым. Александр решил обыгрывать голкипера "красно-белых" и не прогадал. Как не спешили подстраховать своего вратаря Джикия и Бокетти, Кокорин успел пробить в створ – 1:0.
Гости могли вскоре отыграться. После серии рикошетов мяч оказался в ногах у Луиса Адрианов метрах в 7-ми от Реброва, и бразилец поспешил тут же пробить. Однако под его удар очень вовремя успел подставиться Кришито и сфера улетела на угловой.
А перед самым перерывом "Зенит" смог удвоить результат. Питерцам удалась быстрая атака с рейдом Смольникова в штрафную. Почти от лицевой Игорь отпасовал в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Ерохин ударом в касание прошил Реброва – 2:0. На перерыв команда Роберто Манчини уходила с уже ощутимым преимуществом.
На удивление никаких изменений в составе на второй тайм Массимо Каррера не произвел. Возможно, спартаковский наставник был уверен в том, что ему удастся достучаться до игроков своей команды. Но итальянец ошибся. После перерыва "красно-белые" выглядели в атаке также бледно, как и в тайме первом. Да и оборона продолжала регулярно ошибаться.
На 57-й минуте "Зенит" довел счет до крупного. Паредес подал угловой, мяч пролетел через всю вратарскую, где его подкараулил Кришито. Итальянец на мгновение опередил Комбарова и головой с метра вогнал круглого в сетку – 3:0. Именно в этот момент Каррера готовил первую замену, но "Спартак" уже был в нокдауне!
Однако и на этом проблемы для москвичей не закончились. Спустя каких-то шесть минут очень простая атака питерцев привела к очередному взятию ворот. Дриусси отдал мяч в середину на Кузяева, а тот, приблизившись к воротам, с метров 22-х ахнул в ближнюю девятку – 4:0. Теперь уже никто не сомневался в поражении чемпиона. И над "Спартаком" сжалился даже арбитр. Контакт Мамманы и Зе Луиша навряд ли тянул на пенальти, но Вилков решил смягчить счет для москвичей, поставив мяч на "точку". Промес презент принял, разведя мяч и Лунева по разным углам – 4:1.
В таких случаях говорят: "забрезжил" свет в конце туннеля. Но, не в нашем случае. В этот вечер у "Зенита" залетало абсолютно все. Безобидный навес Кришито почти от углового заставил Реброва завалиться в ворота вместе с мячом – 5:1. Мог счет стать и крупнее в пользу питерцев, но Паредес в концовке матча совсем немного не попал в створ после удара со штрафного.
Окончательно же напряжение в игре сняли в компенсированное время Смольников и Луис Адриано, затеявшие небольшую потасовку. Оба увидели перед собой красный свет и пропустят следующие матчи своих команд. 5:1 - "Зенит" снова громит "Спартак" на своем поле.
"Зенит" – "Спартак" – 5:1
Голы: Кокорин, 36 – 1:0. Ерохин, 45 – 2:0. Кришито, 57 – 3:0. Кузяев, 63 – 4:0. Промес, 71, с пенальти – 4:1. Ребров, 77, в свои ворота – 5:1.
"Зенит": Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Шатов (Жирков, 80), Паредес, Кузяев (Терентьев, 76), Ерохин, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси.
"Спартак": Ребров, Комбаров, Джикия, Боккетти, Ещенко, Фернандо, Глушаков, Самедов (Пашалич, 72), Попов (Зе Луиш, 59), Промес, Адриано.
Удаления: Смольников (90+2) – Луис Адриано (90+2).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Зенит" – "Спартак" – 5:1 (обзор)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|12
|2
|Локомотив Москва
|4
|12
|3
|Ахмат
|4
|9
|4
|Уфа
|4
|8
|5
|Краснодар
|4
|7
|6
|Ростов
|4
|7
|7
|Рубин
|4
|6
|8
|ЦСКА Москва
|4
|6
|9
|Урал
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|4
|4
|12
|Тосно
|4
|3
|13
|Арсенал Тула
|4
|3
|14
|Анжи
|4
|3
|15
|Амкар
|4
|0
|16
|СКА Хабаровск
|4
|0