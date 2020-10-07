В "Чайке" выявлено семь случаев заражения коронавирусом

В "Чайке" семь футболистов сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Сам клуб пока не делал никаких официальных заявлений по этому поводу.

9 октября "Чайке" предстоит сыграть со "Спартаком-2" в Москве. Клуб не планирует переносить встречу, несмотря на новые случаи заражения.

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