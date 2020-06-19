В Чечне заявили о готовности принять матчи сборной России

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В Чечне заявили о готовности принять матчи сборной России

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что домашний стадион клуба готов принять игры национальной сборной России.

Напомним, что в четверг УЕФА разрешил проводить международные матчи на "Ахмат Арене", сняв запрет, длившийся семь лет.

"Хорошо, что разрешили. Мы давно уже проводили мероприятия с участием многих мировых звёзд, знаменитостей и спортсменов. Мы принимаем это как должное, рады этому. Город давно заслужил это право. Мы готовы с радостью принять сборную России", - цитирует Айдамирова "Р-Спорт".

Вместимость стадиона превышает 30 тысяч зрителей.

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