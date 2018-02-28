В "Челси" Луис Энрике будет зарабатывать меньше, чем в "Барселоне"

Лондонский "Челси" не готов будет платить испанскому специалисту Луису Энрике, который рассматривается "аристократами" главным кандидатом на замену своему главному тренеру Антонио Конте, столько же, сколько тот получал в каталонской "Барселоне".

Так, по сведениям The Telegraph, возможный оклад 47-летнего специалиста в стане чемпиона Англии не будет превышать 10-миллионов евро за сезон. На предыдущем же месте своей работы Энрике зарабатывал 12 миллионов евро в год.

Напомним, "Челси" назвал "Реалу" условие, при котором будет готов отпустить Азара. | soccernews.ru