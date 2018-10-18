В "Челси" могут принять неожиданное решение по Морате

Теги челсиальваро мората

В "Челси" могут принять неожиданное решение по Морате

Лондонский "Челси" может расстаться с испанским нападающим Альваро Моратой, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в клубе недовольны низкой результативностью футболиста и могут выставить его на трансфер. 

Напомним, что Мората перешел в "Челси" из "Реала" летом 2017 года за 66 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 11 матчей за английский клуб и забил 3 гола.

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