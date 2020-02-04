В "Челси" назревает конфликт из-за Аррисабалаги

Руководство "Челси" недовольно ситуацией с вратарем Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.

По сведениям издания, директор лондонского клуба Марина Грановская несогласна с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом, который усадил в запас испанского стража ворот и хочет продать его ближайшим летом.

Если это произойдёт, то "синие" наверняка потерпят серьёзные убытки, поскольку в 2018 году заплатили за голкипера 80 миллионов евро.

Между тем, интерес к Кепе уже проявляет его бывший клуб "Атлетик" из Бильбао. Баски следят за ситуацией со своим воспитанником.

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