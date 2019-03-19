В "Челси" обсудили будущее Сарри

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В "Челси" обсудили будущее Сарри

Руководство "Челси" обсудило будущее главного тренера Маурицио Сарри в клубе, утверждает Sky Sports.

В "Челси" переживают по поводу результатов команды в последнее время. 

Сарри возглавил английский клуб летом 2018 года, до этого он руководил "Наполи". Ранее в СМИ сообщалось, что в тренере заинтересован "Интер".

На данный момент "Челси" располагается на 6 месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 57 баллов. 

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