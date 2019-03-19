В "Челси" обсудили будущее Сарри
Руководство "Челси" обсудило будущее главного тренера Маурицио Сарри в клубе, утверждает Sky Sports.
В "Челси" переживают по поводу результатов команды в последнее время.
Сарри возглавил английский клуб летом 2018 года, до этого он руководил "Наполи". Ранее в СМИ сообщалось, что в тренере заинтересован "Интер".
На данный момент "Челси" располагается на 6 месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 57 баллов.
Не пропустите: "Челси" отказал "Реалу" в трансфере Азара| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 марта
-
Оспина: я в порядке и восстанавливаюсь вместе с семьей
-
"Райо Вальекано" уволил главного тренера
-
Касильяс: я бы хотел вернуться в Ла Лигу
-
В "Челси" обсудили будущее Сарри
-
Матч Бельгия - Россия обслужит румынский арбитр Хацеган
-
Бекхэм признался в разговоре по телефону во время управления Bentley
-
Глушаков: провели матч в честь Юбилея дяди
-
Романцев: очень разочаровали Ханни и Луис Адриано
-
Моуринью: Мбаппе - самый дорогостоящий игрок на данный момент
-
Черышев: мы рады, что прошли все-таки "Краснодар"
-
Слуцкий: "Витесс" бился до последнего, но этого мало оказалось мало для победы
-
Дворкович: Путин скептик по части нашего футбола
-
Черышев приехал в расположение сборной России
-
Ибрагимович: Погба может стать лучшим игроком на своей позиции
-
"Бавария" хочет приобрести Гарета Бэйла
-
Кадыров поздравил с днем рождения главного тренера "Ахмата"
-
Полузащитник "Порту" готов перейти в "Атлетико"
-
Анчелотти навестил Оспину в больнице
-
Экс-футболист ЦСКА Алдонин высказался о смерти бывшей жены Юлии Началовой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14