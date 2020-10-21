В "Челси" объяснили, почему в заявку на АПЛ попал Петр Чех

В "Челси" рассказали, почему в заявку на чемпионат Англии попал 38-летний голкипер Петр Чех.

Напомним, футболист в 2019 году завершил карьеру и на данный момент является техническим советником "Челси".

"Петр Чех попал в состав как вратарь на экстренный случай. Это предупредительный шаг в связи с беспрецедентными условиями, вызванными пандемией Covid-19. Он занимает позицию игрока без контракта", - говорится в сообщении клуба.

Футболист выступал в составе "синих" с 2004 по 2015 год.

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