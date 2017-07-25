В "Челси" определились с новым капитаном команды
Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, кто станет новым капитаном лондонской команды.
"Думаю, будет правильно, если Кэйхилл станет капитаном "Челси". Почему? Потому что он выступает за команду много лет, провёл много матчей и у него есть все качества для этого" - приводит слова Конте London Evening Standard.
Напомним, что многолетний капитан "Челси" Джон Терри этим летом перешёл в "Астон Виллу".
31-летний Кэйхилл выступает за "синих" с 2012 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24