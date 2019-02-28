В "Челси" определились со стратегией о будущем Азара



"Челси" хочет удержать бельгийского полузащитника Эдена Азара, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, руководство клуба уже уведомило футболиста, что он не будет продан в летнее трансферное окно, даже если не согласится продлить контракт, истекающий летом 2020 года.

Напомним, что 28-летний Азар хочет перейти в "Реал" и королевский клуб также не прочь его приобрести.

В этом сезоне бельгиец провел за "Челси" 36 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

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