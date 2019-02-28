В "Челси" определились со стратегией о будущем Азара
"Челси" хочет удержать бельгийского полузащитника Эдена Азара, сообщает Le10Sport.
По сведениям издания, руководство клуба уже уведомило футболиста, что он не будет продан в летнее трансферное окно, даже если не согласится продлить контракт, истекающий летом 2020 года.
Напомним, что 28-летний Азар хочет перейти в "Реал" и королевский клуб также не прочь его приобрести.
В этом сезоне бельгиец провел за "Челси" 36 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14