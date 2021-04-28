В "Челси" приняли решение по Тьяго Силве

Фото: инстаграм Тьяго Силвы/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" намерен продлить контракт с бразильским центральным защитником Тиаго Силвой, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По сведениям источника, в настоящее время стороны ведут переговоры о продлении соглашения, которое истекает летом 2021 года. Клуб хочет продлить контракт на год.

В нынешнем сезоне 36-летний Силва провел за "Челси" 27 матчей во всех турнирах и стал автором двух забитых мячей.

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