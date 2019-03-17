В "Челси" приняли важное решение по Азару

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В "Челси" приняли важное решение по Азару

"Челси" не будет продавать бельгийского полузащитника Эдена Азара, которым активно интересуется "Реал", сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб отклонит любое предложение по трансферу игрока. Такое решение связано в том числе и с трансферным запретом "Челси", который был наложен ФИФА.

Таким образом, Азар может покинуть "Челси" летом 2020 года на правах свободного агента, так как у него завершится контракт с клубом.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: "Челси" недоволен интересом "Реала" к Азару. | http://soccernews.ru

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