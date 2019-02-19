В "Челси" приняли важное решение по Сарри

Лондонский "Челси" уволит Маурицио Сарри с поста главного тренера в случае поражения от "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, отставка Сарри может произойти даже раньше, если "Челси" вылетит из Лиги Европы. В 1/16 финала английский клуб играет с "Мальме" и в первом матче выиграл на выезде со счетом 2:1. Ответный матч пройдет в Лондоне 21 февраля.

Что касается финального матча Кубка Лиги, то он пройдет 24 февраля.

Напомним, что ранее "Манчестер Сити" разгромил "Челси" в чемпионате Англии со счетом 6:0.

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