В "Челси" приняли важное решение по скандальному голкиперу

Теги челситоттенхэмкепа аррисабалага

В "Челси" приняли важное решение по скандальному голкиперу

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Тоттенхэма", которые сыграют в матче 28-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 27 февраля, и начнется в 23:00 мск.

Стоит отметить, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри оставил в запасе голкипера Кепу Аррисабалагу, который отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 по пенальти).

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Педро, Игуаин, Азар. 

Запасные: Кепа, Кристенсен, Баркли, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Виллиан, Жиру

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Винкс, Сиссоко, Эриксен, Ламела, Сон, Кейн.

Запасные: Запасные: Гассанига, Орье, Роуз, Фойт, Ваньяма, Лукас, Льоренте

Не пропустите: Не стоит винить во всем тренера: Азар вступился за Сарри. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" - "Барселона": Месси, Дембеле и Суарес сыграют в атаке гостей

"Реал" - "Барселона": Месси, Дембеле и Суарес сыграют в атаке гостей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 27 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
15 Бернли Бернли 28 30
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 28 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов