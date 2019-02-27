В "Челси" приняли важное решение по скандальному голкиперу

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Тоттенхэма", которые сыграют в матче 28-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 27 февраля, и начнется в 23:00 мск.

Стоит отметить, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри оставил в запасе голкипера Кепу Аррисабалагу, который отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 по пенальти).

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Педро, Игуаин, Азар.

Запасные: Кепа, Кристенсен, Баркли, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Виллиан, Жиру

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Винкс, Сиссоко, Эриксен, Ламела, Сон, Кейн.

Запасные: Запасные: Гассанига, Орье, Роуз, Фойт, Ваньяма, Лукас, Льоренте

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