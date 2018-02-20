В "Челси" произошел раскол

Как информирует El Mundo Deportivo, в стане лондонского "Челси" произошел раскол.

По сведениям издания, главный тренер "аристократов" Антонио Конте после того, как испортил отношения с руководством своего клуба, потерял поддержку и среди своих подопечных. Поэтому вполне вероятно, что 48-летний специалист не доработает текущий сезоне в "Челси".

Напомним, Конте уже назвал состав своей команды на матч против "Барселоны". | soccernews.ru