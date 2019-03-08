В "Челси" прокомментировали решение ФИФА об запрете на трансфере
В "Челси" с удивлением восприняли решение ФИФА, которая отказала клубу отложить запрет на трансферы на время апелляции.
"Клуб действовал согласно правил и уже уведомил ФИФА о своем намерении обжаловать решение и санкции дисциплинарного комитета. Исходя из справедливости судебных процедур, равноправия, а также швейцарского законодательства, право "Челси" на апелляцию должно быть предоставлено до того, как какое-либо наказание вступит в силу.
Насколько известно клубу, во всех предыдущих случаях, когда ФИФА накладывала запрет на регистрацию новых игроков, было принято решение приостановить действие санкции до завершения процесса обжалования. В этом случае "Челси" считает, что к нему относятся непоследовательно по сравнению с другими европейскими клубами.
Мы рассмотрим наши дальнейшие действия, как только получим письменные обоснования этого решения от ФИФА. Клуб принимает к сведению заявление апелляционного комитета о праве подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В то же время "Челси" продолжит сотрудничество со всеми сторонами", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Челси".
Напомним, что ФИФА запретила "Челси" осуществлять трансферы до лета 2020 года. Лондонский клуб был признан виновным в нарушениях при оформлении трансферов молодых футболистов.
Не пропустите: ФИФА ответила на апелляцию "Челси" о запрете на трансферы. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14