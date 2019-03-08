В "Челси" прокомментировали решение ФИФА об запрете на трансфере

В "Челси" с удивлением восприняли решение ФИФА, которая отказала клубу отложить запрет на трансферы на время апелляции.

"Клуб действовал согласно правил и уже уведомил ФИФА о своем намерении обжаловать решение и санкции дисциплинарного комитета. Исходя из справедливости судебных процедур, равноправия, а также швейцарского законодательства, право "Челси" на апелляцию должно быть предоставлено до того, как какое-либо наказание вступит в силу.

Насколько известно клубу, во всех предыдущих случаях, когда ФИФА накладывала запрет на регистрацию новых игроков, было принято решение приостановить действие санкции до завершения процесса обжалования. В этом случае "Челси" считает, что к нему относятся непоследовательно по сравнению с другими европейскими клубами.

Мы рассмотрим наши дальнейшие действия, как только получим письменные обоснования этого решения от ФИФА. Клуб принимает к сведению заявление апелляционного комитета о праве подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В то же время "Челси" продолжит сотрудничество со всеми сторонами", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Челси".

Напомним, что ФИФА запретила "Челси" осуществлять трансферы до лета 2020 года. Лондонский клуб был признан виновным в нарушениях при оформлении трансферов молодых футболистов.

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