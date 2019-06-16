В "Челси" прокомментировали уход Сарри

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В "Челси" прокомментировали уход Сарри

Директор "Челси" Марина Грановская прокомментировали уход из команды главного тренера Маурицио Сарри, который возглавил "Ювентус".

"После финала Лиги Европы мы провели переговоры с Сарри. Он дал ясно понять, что хоть вернуться на родину. У Сарри были веские причины вернуться в Италию. Он хотел быть ближе к своей семье и пожилым родителям.

Мы благодарим Маурицио за работу и желаем удачи в будущем", - приводит слова Грановской официальный сайт клуба.

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