В "Челси" сменился штатный пенальтист

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В "Челси" сменился штатный пенальтист

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объявил о смене штатного пенальтиста в лондонской команде.

Теперь 11-метровые удары в составе "синих" будет исполнять не полузащитник Жоржиньо, а форвард Тимо Вернер.

"Это непростое решение, поскольку Жоржиньо был крайне успешен в этом компоненте. Тем не менее, он допустил два промаха в последних играх, а Тимо уверенно реализовал свои возможности. Я побеседовал на эту тему с Жоржиньо, и он ответил как настоящий профессионал. Ему не важно, кто исполняет пенальти, лишь бы это приносило пользу команде. Таким образом, на данный момент нашим штатным пенальтистом стал Вернер, и я рад, что он воспринял эту возможность столь эмоционально", - сказал Лэмпард в интервью клубной пресс-службе.

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