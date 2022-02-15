В "Челси" уверенны в подписании Кунде

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В "Челси" уверенны в подписании Кунде

Фото: инстаграм Кунде\Автор неизвестен

"Челси" намерен следующим летом подписать защитника "Севильи" и сборной Франции Жюля Кунде и уверен в том, что в этот раз трансфер состоится, сообщает Marca.

Напомним, что прошлым летом "Севилья" отказалась продавать Кунде дешевле 80 миллионов евро.

По информации источника, помимо лондонского клуба в трансфере француза заинтересован "Манчестер Сити", однако если придется выбирать, то Кунде предпочитает вариант с "Челси".

В нынешнем сезоне Кунде сыграл в 19 матчах Ла Лиги в составе "Севильи", в которых отдал одну результативную передачу.

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