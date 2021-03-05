В "Челси" уверены, что Холанд перейдет к ним уже летом

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В "Челси" уверены, что Холанд перейдет к ним уже летом"Челси" не оставляют попыток переманить к себе форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает ESPN.

По информации источника, боссы лондонского клуба уверены, что смогут договориться с норвежцем и с "Боруссией" о переходе уже этим летом.

По мнению "аристократов", есть несколько моментов, которые играют в пользу них. Кроме того самому футболисту будет положен крупный контракт.

Роман Абрамович готов продолжить вкладываться большие деньги в новичков. Фактор того, что клуб представляет столицу и намерение бороться за серьезные трофеи, также может сыграть важную роль для форварда.

Остается неизвестным отношения "Челси" с агентом футболиста Мино Райолой. Клуб лишь несколько раз работал с ним и не желал выплачивать ему большие комиссионные.

В текущем сезоне Бундеслиги Холанд забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи.

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